Il percorso si articolerà tra le imponenti mura messapiche ancora visibili dell’antica citta in territorio di ” Valisu”, la bellissima “Pagghiara” e gli scavi che negli anni 80 hanno portato alla luce una piccola parte della città di epoca romana.

Al termine della visita guidata i Rievocatori Storici in abiti ed accessori riferiti all’epoca e fedelmente ricostruiti , accompagneranno i visitatori indietro nel tempo, nel IV sec. a. C. mostrando quella che era la vita quotidiana dei Messapi tra antichi mestieri, riti, armi e guerrieri che difendevano la città.

Il visitatore , attraverso ricostruzioni da fonti museali , iconografiche, scritti o reperti potrà quasi ” toccare con mano” quelli che erano i principali aspetti della vita delle genti di Valesio, la Baletium indicata da Strabone o la Balethas secondo alcune versioni e ipotesi.

L’evento ha il patrocinio gratuito del Comune di Torchiarolo e del Gal terra dei Messapi

L’attività sarà gratuita previa prenotazione SOLO VIA WHATSAPP al numero 350 10 33 751