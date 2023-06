Si terrà domenica 2 luglio nel Palazzetto dello Sport di San Donaci la Fase Regionale della Resistant Powerlifting Challenge giunta quest’anno alla sua 2^ edizione. La tappa regionale della Puglia è patrocinata dal Comune di San Donaci – Assessorato allo Sport e dal Comitato provinciale ACSI di Brindisi in collaborazione con ACSI Lecce.

La competizione prevede una serie di prove per valutare lo sviluppo della forza resistente ovvero la capacità di base del muscolo di eseguire un lavoro protratto nel tempo. Gli atleti sono chiamati a confrontarsi su esercizi fondamentali del fitness come le distensioni su panca piana e gli stacchi da terra. Due esercizi multi articolari in cui si richiede il sollevamento del massimo carico possibile in un’unica singola ripetizione sfruttando la capacità di forza massima dell’atleta. Nella gara di Resistant Powerlifting Challenge è prevista l’esecuzione del maggior numero di ripetizioni possibili su entrambe le prove, in un tempo massimo di due minuti.

In base all’età ed al loro peso dell’atleta il bilanciere viene caricato in base alla percentuale di peso corporeo e sono valutate il maggior numero di distensioni o stacchi nel tempo a disposizione. La somma dei punteggi relativi alla prova di distensione su panca piana (bench press) ed a quella dello stacco da terra (deadlift) genera la classifica finale.

Resistant Powerlifting Challenge è una competizione dinamica ed aperta a tutti i tesserati ACSI: non di rado prendono parte alla Challenge atleti provenienti dalle più disparate discipline. Nella tappa pugliese di San Donaci parteciperanno decine di Associazioni Sportive ed atleti in modo particolare dalle province di Lecce e Brindisi.

ACSI è sempre attenta all’inclusione attiva: per questo nel Regolamento è prevista anche una gara dimostrativa destinata ai portatori di disabilità fisica o intellettive denominata ParaPowerliftng ACSI nella quale gli atleti si potranno cimentare in una o in entrambe le prove a seconda del proprio grado di disabilità.

Perché lo sport è sempre di tutti e per tutti e con ACSI trova nuova linfa ed energia.

COMUNICATO STAMPA ACSI BRINDISI