Nonostante l’aria di tempesta ci ostiniamo a voler tenere la rotta: per questo, il Liceo classico Benedetto Marzolla apre, se pur virtualmente, le sue porte a famiglie e studenti interessati a conoscerne l’offerta formativa domenica 22 novembre dalle ore 11 alle 13. Ancora prima che fosse ufficializzata dal ministero la scadenza per le iscrizioni al prossimo anno scolastico 2021/2022, fissata al 25 gennaio 2021, si lavorava alacremente per organizzare tutte le attività legate all’orientamento in entrata.

Un’offerta nell’offerta, consolidata negli anni, attraverso organizzazione di corsi modulari di latino e greco in sede e presso le scuole, poi allargati a laboratori di scienze, matematica e filosofia, lezioni in presenza e stage formativi , incontri culturali e progetti condivisi, kermesse importanti quali la Notte del Liceo classico; una rete ben costruita che in particolare nell’ultimo anno, grazie ad un’offerta formativa sempre più ampia e variegata, ha portato ad un incremento rilevante dei nuovi iscritti.

Il liceo quadriennale, i corsi con potenziamento di matematica, diritto, spagnolo e comunicazione e linguaggi , incontrano in maniera sempre più convincente le esigenze di chi guarda al liceo classico come una scuola dalle profonde radici nonché in grado di affrontare le molteplici sfide del futuro e del presente.

A maggior ragione, in un anno dai risvolti poco rassicuranti, di lavoro oscuro e paziente pur tra mille difficoltà ed incertezze, la scuola non ha inteso rinunciare ad esserci né al suo ruolo di riferimento per il territorio, veicolando un messaggio positivo e di speranza : la scuola è aperta, la scuola accoglie, la scuola forma, la scuola “vede” il futuro.

Per questo motivo, nelle due ore di open day virtuale sarà dato ampio spazio a tutte le “anime” del Liceo, compreso un tour -virtuale anch’esso- nella struttura.

La partecipazione per gli interessati avverrà esclusivamente su prenotazione. Basta visitare il sito della scuola www.marzollaleosimonedurano.it compilare il modulo e concludere con un click.

In alternativa si può inviare una email al referente orientamento del liceo classico Prof.ssa Rosanna Cucinelli .

Facile, comodo, sicuro. Basta davvero poco per scoprire un mondo.