Il TirtiFortiFestival di Carovigno prende il Via con L’Entusiasmante Esibizione di Camilla Magli Prima dei bravissimi “Coma Cose”

Carovigno si prepara ad accendere la stagione estiva con il tanto atteso TirtiFortiFestival. Il 30 luglio, l’Arena 30-40 si vestirà di musica e spettacolo per una serata indimenticabile. L’evento si aprirà con l’eccezionale atto d’apertura della talentuosa “Camilla Magli”, un’artista pugliese di grande carisma e talento. Il suo spettacolo avrà l’onore di precedere il concerto degli attesissimi “Coma Cose”, uno dei gruppi musicali più acclamati del panorama musicale italiano.

Con un seguito sempre più vasto e una carriera in costante crescita, e dopo i recenti sold out in tutta Italia, i “Coma Cose” si sono affermati come un fenomeno musicale da non perdere. Le loro canzoni toccano le corde dell’anima, mescolando sapientemente sonorità elettroniche e testi profondi. La loro presenza sul palco è travolgente, e il pubblico può contare su una performance coinvolgente che lascia un segno indelebile nel cuore di chi assiste ai loro concerti.

La presenza dei “Coma Cose” al TirtiFortiFestival testimonia l’importanza sempre crescente di questo evento nella scena musicale italiana. La loro partecipazione aggiunge prestigio e autorevolezza all’intero festival, garantendo una serata di alta qualità musicale e intrattenimento per tutti i presenti.

Ma le sorprese non finiscono qui! Per garantire a tutti una serata spensierata, l’organizzazione del TirtiFortiFestival ha previsto un comodo parcheggio presso il Palazzetto dello Sport di Carovigno. I cancelli dell’Arena 30-40 apriranno puntuali alle ore 20.00, dando modo al pubblico di entrare con calma e di godersi l’atmosfera del festival prima dell’inizio del concerto, fissato per le ore 21.30.

E se pensavate di aver perso l’occasione di partecipare a questa serata magica, sappiate che ancora ci sono DISPONIBILITÀ DI POCHI BIGLIETTI! L’entusiasmo del pubblico è palpabile e i biglietti stanno andando a ruba. Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di prendere parte di un evento straordinario.

Il TirtiFortiFestival è pronto a regalare un’esperienza indimenticabile a tutti i presenti. La musica, l’energia e l’allegria accompagneranno questa serata che segna l’inizio di una stagione estiva all’insegna dello spettacolo e del divertimento.

Non perdete questa incredibile occasione di vivere una serata di musica, passione e amicizia. Preparatevi a ballare e cantare con Camilla Magli e a lasciarvi trasportare dai ritmi coinvolgenti dei celebri “Coma Cose”. Vi aspettiamo numerosi il 30 luglio all’Arena 30-40 di Carovigno!