Ultima serata del Meff, si parte con il Presidio di umanità: alle ore 19 in Piazza Commestibili si terrà l’incontro dal titolo “L’importanza della memoria e degli archivi”, dialogo tra Monica Maurer, cineasta, attivista e giurata del festival, e il musicista e giornalista Nabil Bey.

Alle ore 20.45, presso l’Atrio del Castello, verrà proiettato il cortometraggio “Passaggi nell’ombra” realizzato nell’ambito del “Meff School Lab” dagli studenti dell’IISS “Epifanio Ferdinando” di Mesagne A seguire, la premiazione dei film vincitori e la proiezione del film ungherese “Preparativi per stare insieme per un periodo indefinito di tempo”, un’opera prima romantica e misteriosa di Lili Horvat. Per l’appuntamento con il Meff School Lab, nel Chiostro del Comune – dopo la cerimona di premiazione al Castello – verrà proiettato l’ultimo film dell’arena gestita dai più piccoli,”Una storia d’amore e di desiderio”, della regista tunisina Leyl Bouzid.

Ingresso gratuito per tutti gli eventi.