Progetto “Equivalenze”, per promuovere la parità di genere, al via la mostra dedicata alle donne Nobel per la Pace: allestita presso la Chiesa di Sant’Anna – a Mesagne in piazza Orsini del Balzo – verrà inaugurata mercoledì 6 marzo alle ore 9:00. In mattinata, guidati dalle professoresse Sara Marsico e Fiorenza Taricone (associazione “Toponomastica femminile), saranno gli studenti delle scuole medie e superiori a visitare per primi l’esposizione di pannelli con storie e curiosità tutte al femminile.

Dalle 15.30 alle 17.00, presso l’auditorium del Castello comunale, le docenti terranno un incontro aperto ai partner di progetto e alla cittadinanza sul tema “Cittadinanza consapevole e contrasto agli stereotipi”.

La mostra resterà aperta fino a sabato 16 marzo, ogni giorno dalle 9 alle 12. L’ingresso è gratuito.