Dopo la straordinaria partecipazione registrata durante il primo appuntamento, ritorna l’esperienza unica della passeggiata all’alba presso il suggestivo Castello Alfonsino – Forte a Mare.
Domenica 10 agosto, all’alba, alle 5.30, i visitatori avranno nuovamente l’occasione di vivere un momento magico tra storia, natura e luce nascente, in uno dei luoghi più affascinanti del territorio.
Per l’occasione, il tradizionale percorso di visita si arricchisce di una passeggiata lungo l’area della macchia mediterranea per poter ammirare il Canale Vicereale da una prospettiva nuova.
L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto di valorizzazione del sito, offre l’opportunità di scoprire il castello in un’atmosfera senza tempo, tra racconti, panorami mozzafiato e il silenzio carico di significato delle prime luci del giorno.
Per maggiori informazioni e prenotazione consultare il sito www.pastpuglia.it – sezione esperienze culturali
ETS Le Colonne, Arte Antica e Contemporanea
