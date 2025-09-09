Ripartono le attività presso il DrumLab, lo Yamaha Drum Learning Centre di Brindisi gestito dal maestro Fabio Palmisano.

Un weekend di Open Day nei giorni Sabato 13 e Domenica 14 Settembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00 per poter conoscere le attività svolte, provare lo strumento e richiedere informazioni generali.

Iscrizioni aperte tutto l’anno e disponibilità di lezioni prova gratuite per chiunque volesse intraprendere lo studio della Batteria.

Percorso didattico personalizzato in base alle proprie esigenze e possibilità di effettuare esami di grado.

Durante l’anno didattico sono attivi laboratori di formazione musicale di vario genere, aperti anche a studenti di altri strumenti, come Solfeggio Ritmico, Ear Training e Trascrizione, Time Keeping e Interplay.

L’inclusività è uno dei punti di forza del DrumLab, tutte le attività didattiche vengono svolte con dedizione e sensibilità alle esigenze di apprendimento individuali, prevedendo percorsi inclusivi e altamente accessibili, grazie all’esperienza specializzata con allievi/e neurodivergenti e/o con disabilità motoria.

Non una semplice scuola di musica ma un “tempio della batteria”. Oltre alle lezioni in forma individuale o di gruppo sono disponibili servizi di manutenzione e accordatura dello strumento.

Presso il DrumLab, unico Yamaha Drum Learning Centre della provincia di Brindisi, troverai un ambiente dedicato e strumentazione professionale su cui studiare sin dai primi passi.

Vieni a trovarci presso la nostra sede in Via Felice Assennato 12 o contattaci al numero 3405825565