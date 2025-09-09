September 9, 2025
Set 9, 2025    Posted by    news 0

Ripartono le attività presso il DrumLab, lo Yamaha Drum Learning Centre di Brindisi gestito dal maestro Fabio Palmisano.

Un weekend di Open Day nei giorni Sabato 13 e Domenica 14 Settembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00 per poter conoscere le attività svolte, provare lo strumento e richiedere informazioni generali.

Iscrizioni aperte tutto l’anno e disponibilità di lezioni prova gratuite per chiunque volesse intraprendere lo studio della Batteria.

Percorso didattico personalizzato in base alle proprie esigenze e possibilità di effettuare esami di grado.

Durante l’anno didattico sono attivi laboratori di formazione musicale di vario genere, aperti anche a studenti di altri strumenti, come Solfeggio Ritmico, Ear Training e Trascrizione, Time Keeping e Interplay.

L’inclusività è uno dei punti di forza del DrumLab, tutte le attività didattiche vengono svolte con dedizione e sensibilità alle esigenze di apprendimento individuali, prevedendo percorsi inclusivi e altamente accessibili, grazie all’esperienza specializzata con allievi/e neurodivergenti e/o con disabilità motoria.

Non una semplice scuola di musica ma un “tempio della batteria”. Oltre alle lezioni in forma individuale o di gruppo sono disponibili servizi di manutenzione e accordatura dello strumento.

Presso il DrumLab, unico Yamaha Drum Learning Centre della provincia di Brindisi, troverai un ambiente dedicato e strumentazione professionale su cui studiare sin dai primi passi.
Vieni a trovarci presso la nostra sede in Via Felice Assennato 12 o contattaci al numero 3405825565

Related Posts

Enel chiede la proroga della banchina per Cerano: Legambiente, “Grave retromarcia, si blocca la riconversione”

FAILM: intesa raggiunta in Regione per la crisi dell’Indotto Eni Versalis

Oltre 100 candidature per team Pn Metro Plus Brindisi

Nessuna detenzione illegale: dissequestrati e restituiti gli animali utilizzati per il Circo Madagascar Maya Orfei di Fasano

Pubblicato il libro “45 Giri di Poesia” di Gianluigi Cosi. Di Marco Greco

XXIII Festival del Fico Mandorlato di San Michele Salentino, Argentieri: «Quest’anno superati tutti i record di presenze e di bravura degli artisti. Grazie a tutti!»

No Comments

Leave a Comment