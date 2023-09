Si è spento a Brindisi Michele Miraglia, 88 anni, ex senatore del PCI.

Miraglia è stato dirigente dell’Assessorato all’agricoltura regionale pugliese ed ha rivestito la carica di Senatore della Repubblica Italiana nelle fila del Pci nel corso della VI e VII legislatura, dal 1976 al 1983.

Uomo di grande cultura ed integrità morale, il Senatore Miraglia è stato lucido ed attivo fino agli ultimi giorni, partecipando alla vita politica cittadina e nazionale anche attraverso contributi ed interviste sui mezzi di informazione e frequenti interventi sul proprio profilo facebook.

Circa 20 giorni fa, proprio sul social network, ha postato un messaggio che appare quasi come un testamento politico: “Con gli anni che passano ( 88 anni compiuti il 5 febbraio u.s.) e la salute che si affievolisce, sento il bisogno ed il dovere di fare una precisazione in merito alla mia condotta politica passata.

Fui tra i sostenitori all’epoca della candidatura ai vertici del PD, insieme a moltissimi, di Matteo Renzi, dal triste epilogo, non tanto per le qualità del personaggio, quanto per averlo ritenuto idoneo a determinare un ricambio ( da cui il termine ‘rottamare’) del gruppo dirigente al comando del Partito da troppo tempo, D’Alema & company. Quel D’Alema, ‘ inciucista ‘ impenitente, che dopo l’esperienza fallimentare della bicamerale con Berlusconi, tentò di replicare , a livello locale, quel esperimento disastroso con l’ operazione Antonino, qui a Brindisi.

Tanto dovevo.”

Miraglia era il nonno di Matteo Spagnolo, nazionale di basket, attualmente impegnato nella coppa del Mondo.

La Redazione di Brundisium.net si associa al dolore della famiglia.