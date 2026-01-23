Una novità strategica per Brindisi e per tutto il territorio: easyJet inaugurerà dalla prossima stagione estiva il collegamento diretto Brindisi–Milano Linate, operativo quattro giorni a settimana (lunedì, martedì, giovedì e sabato). Si tratta del primo collegamento domestico operato dalla nuova base milanese della compagnia, attivata nella primavera 2025, che va ad ampliare l’offerta di voli tra la Puglia e Milano già garantita su Malpensa.

Per lo scalo del Salento è un passo di rilievo, perché Linate rappresenta uno degli aeroporti più strategici del Paese, a pochi minuti dal centro della capitale economica italiana. Un collegamento pensato soprattutto per rispondere alle esigenze di mobilità di imprese, professionisti e pendolari, ma con ricadute evidenti anche sul turismo.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile: «Il collegamento tra Brindisi e Linate è un’ottima notizia per il territorio. È una rotta sulla quale lavoriamo da tempo e che rafforza la centralità del nostro sistema aeroportuale. Risponde alle esigenze di cittadini, imprese e visitatori e rappresenta un tassello concreto della strategia di sviluppo infrastrutturale e di connessione della Puglia con i principali hub nazionali».

Accanto alla tratta brindisina, easyJet attiverà anche il collegamento Bari–Manchester, due volte a settimana (lunedì e venerdì), aprendo un nuovo canale diretto con il Regno Unito.

Per l’assessore regionale ai Trasporti, Raffaele Piemontese, «queste nuove rotte rendono la Puglia più connessa, competitiva e aperta. Rafforzare i collegamenti con i poli economici e con le comunità pugliesi in Italia e all’estero significa sostenere mobilità, lavoro, turismo e relazioni sociali».

Dal mondo imprenditoriale arriva il plauso di Confindustria Brindisi. Il presidente Giuseppe Danese sottolinea come «i voli diretti da e per Milano Linate, praticamente nel centro della capitale economica del Paese, siano fondamentali per il comparto business, con effetti positivi per l’economia del territorio. Questi collegamenti contribuiranno anche a rafforzare il turismo, grazie ai flussi nazionali e internazionali che gravitano su Milano».

Sulla stessa linea easyJet. Il country manager Lorenzo Lagorio evidenzia che «la nuova rotta Milano Linate–Brindisi rende la Puglia ancora più accessibile per i viaggiatori italiani ed europei, sostenendo lo sviluppo turistico ed economico del territorio».

I biglietti per entrambe le tratte sono già in vendita sul sito e sull’app di easyJet. Per Brindisi si apre così una fase nuova, con un collegamento diretto verso uno degli snodi più rilevanti della mobilità nazionale.