EKOCLUB INTERNATIONAL sez. di Brindisi, Associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministro dell’ Ambiente, organizza un Corso per piloti di droni nelle categorie A1 e A3. Rilasciato dall’ ENAC.

Un Corso per dotarsi di una squadra di volontari in grado di poter pilotare il proprio Drone e svolgere così , con continuità, il servizio di Vigilanza Volontaria anche a supporto delle istituzioni locali. Un’ iniziativa a cui la nostra Associazione, il Presidente Massimo Roma e i dirigenti, pensavano da diverso tempo, appunto per consolidare la propria attività al servizio delle istituzioni,enti,la comunità del territorio brindisino.

Un corso in sostanza inserito in un “ progetto a largo raggio”, “finalizzato alla “preparazione per l’ effettuazione di un esame on line per patentino drone ENAC ai sensi del Regolamento di esecuzione della Commissione del 24 maggio 2019 relativo a norme e procedure per l’ esercizio di aeromobili senza equipaggio”.

Le domande di partecipazione scadono il 5 marzo, dovranno essere consegnate all’indirizzo mail ekoclub.brindisi@outlook.com . Saranno ammessi 10 candidati,utilmente collocati nell’ apposita graduatoria redatta secondo i criteri contenuti nell’ apposito bando.

Il Corso si svolgerà nei seguenti giorni e orari : 8 marzo dalle ore 15 alle 20 nei locali della sede provinciale in Via Dalmazia e 9 marzo dalle ore 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 14 alle 17, anche con prove pratiche ed esami che si svolgeranno in apposite strutture .

La completa ed esaustiva conoscenza di tutti gli argomenti del corso è di fondamentale importanza per effettuare e superare il test online che prevede 40 domande a risposta multipla.

Al citato indirizzo mail è disponibile fac-simile di domanda di iscrizione e fac-simile di dichiarazione di patto di non concorrenza.

L’ ammissione al corso avverrà sulla base di una graduatoria predisposta dal Direttore del corso, ad ogni modo tutte le modalità di accesso al progetto sono elencate nel bando di ammissione.

EKOCLUB INTERNATIONAL BRINDISI