Una sinergia grazie alla puntuale collaborazione tra il Comandante della Polizia Locale Provinciale di Brindisi Cosimo D’Angelo ed il Presidente di Ekoclub International sez. provinciale di Brindisi arch. Massimo Roma , che spazia dalla tutela dell’ambiente alla Zoofilia , grazie ai propri volontari, Guardie Zoofile e piloti di drone .

Nei giorni scorsi, grazie all’unione delle competenze e professionalità dei propri volontari, in ausilio agli ispettori, è stato effettuato il monitoraggio di una discarica abusiva altamente inquinante. L’intervento è stato effettuato in totale sicurezza per gli agenti della Polizia Provinciale e dei volontari, attraverso l’utilizzo di drone pilotato per filmare a distanza e in totale sicurezza.

Le riprese hanno consentito agli agenti di polizia di filmare il livello di inquinamento ambientale in corso relativo alla zona oggetto di discarica abusiva. Nel contempo, nell’ambito delle ispezioni, è stato rilevato anche un nido di cicogna, bellissima scoperta nelle campagne della Provincia brindisina, grazie sempre alla collaborazione tra la Polizia Provinciale e le guardie zoofile Ekoclub sez. di Brindisi.

Il ritrovamento è stato filmato con l’ausilio di Drone pilotato dal Presidente della nostra Associazione, assistito da altri due piloti volontari Eugenio Roma e Antonella Napolitano . La nidificazione è stata effettuata su un grande traliccio , la cicogna è abitudinaria pertanto tornerà anche negli anni a venire nello stesso nido.

Grazie alla collaborazione tra Pubblica Amministrazione ed i volontari della nostra Associazione Ekoclub International , cercheremo d consolidare i nostri servizi, contributi, attività per la tutela dell’ambiente e il controllo del territorio.

L’obiettivo della nostra Associazione è, anche e soprattutto, coinvolgere e sensibilizzare la comunità al mondo del volontariato.

Per questo, tra l’altro, siamo disponibili ad associare cittadini con “ spirito di abnegazione”, per effettuare servizi volontari nelle vicinanze delle scuole ai quartieri Casale e Paradiso .

Ekoclub International Brindisi