Durante la Milano Fashion Week uno spazio della città ha accolto un incontro tra gioielleria, impresa e relazioni internazionali. A Palazzo Biandrà, sede della Casa dei Consulenti Finanziari di Banca Mediolanum, Marchese Diamonds ha presentato “Eleganza in Movimento”, una serata costruita attorno al dialogo tra alta gioielleria, artigianalità e cultura d’impresa.

L’appuntamento ha riunito imprenditori, professionisti della finanza e operatori del settore moda in un contesto che ha alternato presentazioni, momenti di relazione e performance artistiche. Il titolo scelto per l’iniziativa richiama un’idea precisa: l’eleganza come movimento continuo tra forme, materiali, relazioni economiche e visioni imprenditoriali. Tra i protagonisti della serata anche la Cantina Torre di Bocca – Vignuolo di Andria, rappresentata dal Cav. Antonio Giaimis insieme al dott. Sebastiano Spagnoletti Zeuli. Gli ospiti hanno potuto degustare alcune etichette della cantina – Primavera, Montegiannelli (Nero di Troia), il bianco e il rosato D.C.C.G. – che hanno accompagnato l’incontro tra ospiti e partner dell’iniziativa.

Nel corso della serata il Cav. Giaimis ha inoltre illustrato alcune delle attività promosse da APAMRI, l’Associazione Parlamentari Amici degli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana, di cui è delegato per la Regione Puglia. Lo stesso, in qualità di Consigliere nazionale AEREC – Associazione Europea Relazioni Economico Culturali – insieme al dott. Davide Bernardini, delegato del distretto Lombardia, ha richiamato i risultati ottenuti dall’associazione durante Expo Osaka 2025, dove AEREC è stata rappresentata dal commissario straordinario dott. Riccardo D’Urso ottenendo un riconoscimento internazionale per la rappresentanza dell’Italia.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Marchese Diamonds, i main sponsor Barbara Milano – marchio della pelletteria femminile – e i consulenti finanziari di Banca Mediolanum. Una partnership che mette in relazione mondi diversi ma uniti da una stessa idea: il valore dell’artigianato italiano e il legame tra estetica, patrimonio e investimento. La serata ha visto la partecipazione di un pubblico internazionale, con una significativa presenza della comunità cinese e del Console della Repubblica Popolare Cinese. Tra i momenti più apprezzati l’esibizione di tango argentino, una performance che ha tradotto nel linguaggio della danza il tema del movimento evocato dal titolo della serata.

Accanto alla presentazione dei gioielli e alla dimensione artistica, l’incontro ha favorito un momento di relazione tra imprenditori, professionisti e partner del progetto. L’evento ha inoltre generato una significativa attenzione sui canali digitali, confermando l’interesse del pubblico internazionale verso il marchio. Dopo il debutto dell’evento “Shine & Skyline”, Marchese Diamonds prosegue così il proprio percorso nel segmento dell’alta gioielleria. “Eleganza in Movimento” ha rappresentato una nuova tappa di questo cammino: un’occasione per raccontare una visione del lusso che unisce design italiano, lavorazione artigianale e relazioni internazionali.