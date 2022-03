Il Gruppo in Consiglio regionale “CON Emiliano” si congratula con Toni Matarrelli per l’elezione alla presidenza della Provincia di Brindisi.

“Il largo consenso raccolto dal sindaco di Mesagne e dalla coalizione “Provincia unita e democratica” – ha dichiarato il capogruppo Giuseppe Tupputi – testimonia che l’impegno per il territorio e le doti di governo – insieme alla capacità di coinvolgere persone ed entusiasmi – alla fine premiamo chi li persegue.

A Toni Matarrelli ed a tutti i consiglieri eletti l’augurio di buon lavoro e la conferma di disponibilità da parte del Gruppo”.

/comunicato