9 seggi al centrosinistra (suddivisi tra i 5 della Lista “Impegno per la Provincia” ed i 4 della lista “Democratici e progressisti”) e tre al centrodestra.

Sono questi i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Brindisi.

Erano chiamati alle urne 356 consiglieri comunali del territorio che avevano il compito di scegliere i 12 rappresentanti che occuperanno i seggi del consiglio provinciale per i prossimi due anni.

Le liste a sostegno di Matarrelli erano due: “Democratici e progressisti” (composta da esponenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e del Partito Socialista) e “Impegno per la Provincia” (composta da amministratori vicini al presidente Matarrelli). Una quella di centrodestra, denominata “Centrodestra per la Provincia”.

Questi i risultati:

Lista n. 1 Impegno per la provincia

Schede Grigie: 44, 16896 voti

Schede Rosse: 68, 13940 voti

Schede Verdi: 17, 5508 voti

Totali: 129, 36344 voti

Lista n. 2 Centrodestra

Schede Grigie: 16, 6144 voti

Schede Rosse: 51, 10455 voti

Schede Verdi: 32, 10368 voti

Totali: 99, 26762 voti

Lista n. 3 Democratici e Progressisti

Schede Grigie: 16, 6144 voti

Schede Rosse: 45, 9225 voti

Schede Verdi: 54, 17496 voti

Totali: 115, 32895 voti

Questi gli eletti:

Impegno per la provincia: Rosalba Fumarola, Rocco Muolo, Elio Ciccarese, Lino Luperti, Marco Marra

Democratici e Progressisti: Antonella Vincenti, Domenico Tanzarella, Serafina Latartara, Giuseppe Ventrella

Centrodestra per la Provincia: Lariccia Michele, Pasquale Santoro, Susanna Di Maggio.

Questi i risultati per ogni singolo candidato:

Centrosinistra: Democratici e progressisti

Denise Aggiano (Brindisi) 0

Francesco Briganti (Cellino San Marco) 768

Mario Luigi Convertini (Cisternino) 2050

Serafina Latartara (Francavilla Fontana) 5356

Roberta Natalini (Torre Santa Susanna) 1230

Marco Ruggiero (San Vito dei Normanni) 2824

Domenico Tanzarella (Ostuni) 6977

Giuseppe Ventrella (Fasano) 5151

Antonella Vincenti (San Donaci) 8509

Centrosinistra: Impegno per la Provincia

Clarita Mingolla (Latiano) 2255

Rocco Muolo (Villa Castelli) 4719

Elio Ciccarese (sindaco Torchiarolo) 4686

Marco Marra (sindaco Cellino San Marco) 4071

Marina Melgiovanni (San Pancrazio Salentino) 2050

Marco Argese (Cellino San Marco) 3072

Rosalia Fumarola (San Michele) 4838

Pasquale Luperti (Brindisi) 4298

Michele De Stradis (Oria) 2870

Antonella La Camera (Carovigno) 2460

Antonio Loparco (Cisternino) 1025

Isabella Vitale (Ceglie Messapica) 0

Centrodestra: “Centrodestra per la Provincia”

Mario Borromeo (Brindisi) 3889

Luciano Cavaliere (San Vito dei Normanni) 3731

Laura De Mola (Fasano) 0

Susanna Di Maggio (Torre Santa Susanna) 3962

Cosimo Elmo (Brindisi) 0

Giacomo Ferrara (Fasano) 1825

Luana Iaia (San Vito dei Normanni) 0

Michele Tommaso Lariccia (San Pietro Vernotico) 6330

Tiziana Martucci (Brindisi) 0

Maria Pecere (Ostuni) 0

Cataldo Rodio (Ceglie Messapica) 2732

Pasquale Santoro (Ceglie Messapica) 3969