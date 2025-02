La FAILM Servizi Terziario, attraverso il suo Segretario Generale Claudio Capodieci, lancia un appello urgente al Presidente della Provincia di Brindisi, Dott. Antonio Matarrelli, affinché si attivi un coordinamento immediato tra i Sindaci dei Comuni della provincia per affrontare l’emergenza occupazionale che sta investendo il territorio.

La situazione, già critica, è peggiorata in seguito alle difficoltà che stanno vivendo i lavoratori dell’indotto ENI Versalis e altre realtà aziendali locali. La crisi economica e occupazionale che sta colpendo la provincia di Brindisi necessita di un intervento coordinato e tempestivo da parte delle istituzioni locali.

In un appello ufficiale, la FAILM Servizi Terziario ha richiesto al Presidente Matarrelli di promuovere una serie di azioni concrete per rispondere all’emergenza lavoro:

1. Convocare un incontro urgente tra i sindaci della provincia per fare il punto della situazione e raccogliere informazioni sulle crisi aziendali che stanno colpendo i vari territori.

2. Promuovere una piattaforma comune tra i Comuni della provincia per sollecitare interventi urgenti da parte della Regione Puglia e del Governo, coinvolgendo anche le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali.

3. Organizzare una manifestazione provinciale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gravità della situazione e sollecitare risposte concrete dalle istituzioni.

4. Richiedere l’apertura di un tavolo istituzionale permanente con la Regione Puglia e il Ministero dello Sviluppo Economico, coinvolgendo le parti sociali e le RSU, per monitorare e affrontare la crisi occupazionale in modo sistematico.

“Riteniamo che un’azione congiunta tra le istituzioni locali e il mondo del lavoro possa rappresentare una risposta forte e determinante per fronteggiare questa grave emergenza,” afferma Capodieci. “Chiediamo quindi al Presidente della Provincia di farsi promotore di questa iniziativa per garantire un futuro dignitoso ai lavoratori e alle famiglie della nostra provincia.”

La FAILM Servizi Terziario resta a disposizione per collaborare con tutte le istituzioni e le parti coinvolte, con l’obiettivo di risolvere la crisi occupazionale in atto e difendere i posti di lavoro sul territorio.

Segretario Generale

Claudio Capodieci