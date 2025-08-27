Questa mattina il Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli, accompagnato dal Direttore Generale della Asl Maurizio Denuccio, ha fatto visita al Centro Trasfusionale dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi diretto dalla dottoressa Antonella Miccoli e ha rivolto un appello ai cittadini per sensibilizzare alla donazione di sangue.

“Negli ultimi giorni, a causa del periodo di vacanza, le donazioni di sangue non sono state sufficienti a garantire il fabbisogno necessario per tutti i pazienti della nostra provincia. Questo riguarda non solo chi affronta cure croniche quotidiane, ma anche chi, improvvisamente, si trova in una situazione di emergenza. È un momento in cui la comunità è chiamata a fare squadra – ha affermato Matarrelli. Donare sangue significa salvare vite, dare speranza, essere parte di un gesto che unisce.

Rivolgo quindi un appello sincero a tutti i cittadini della provincia di Brindisi: dedicate un po’ del vostro tempo a questo atto di solidarietà. Ogni singola donazione è fondamentale e può fare la differenza tra la vita e la morte per chi attende.

Confido nel senso di responsabilità e nella generosità che da sempre contraddistinguono la nostra comunità. Insieme, possiamo superare questa difficoltà e garantire a tutti i pazienti le cure e l’assistenza di cui hanno bisogno”.

Dove e quando donare:

Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino (Brindisi), aperto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 19 (chiuso la domenica);

Punto di raccolta fisso dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, ogni giovedì dalle 8.30 alle 10.30;

Punto di raccolta fisso dell’ospedale Papa Francesco di Ostuni, ogni venerdì dalle 8.30 alle 12.

Raccolte straordinarie in provincia (prima settimana di settembre 2025):

3 settembre – Ostuni, sede Avis via Peppino Impastato;

4 settembre – Ceglie Messapica masseria Fragnite;

5 settembre – Cellino San Marco piazza Aldo Moro;

6 settembre – Erchie piazza Umberto I;

7 settembre – Mesagne Punto di raccolta fisso;

7 settembre – Torre Santa Susanna piazza Umberto I;

7 settembre – San Donaci biblioteca via Walter Tobagi.

Brindisi, 27 agosto 2025