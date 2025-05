Si è svolto presso la sede di Confindustria Brindisi, un incontro – alla presenza del Direttore Trasformazioni industriali di Eni Giuseppe Ricci e dell’Amministratore Delegato di Versalis Adriano Alfani – che ha visto un’ampia partecipazione di aziende associate.

Nel corso della riunione i rappresentanti di Eni e Versalis hanno illustrato i programmi di investimento per il sito di Brindisi, legati alla nascita di Eni Storage System, confermando il proprio impegno per il territorio, per la crescita delle aziende e delle maestranze locali.

Il Presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis, nell’esprimere grande soddisfazione per l’esito della riunione e nel ringraziare i vertici di Eni e Versalis per la disponibilità dimostrata, ha sottolineato che questo rappresenta solo il primo di una serie di incontri che si terranno nei prossimi mesi e che consentiranno alle aziende locali interessate ad approfondire i requisiti necessari e le modalità per essere parte del percorso di trasformazione intrapreso da Versalis.

Già nei primi giorni di luglio si terrà un’altra giornata di lavoro in cui Eni avrà modo di illustrare i fabbisogni futuri su Brindisi e le iniziative che saranno messe a disposizione per supportare le imprese coinvolte.