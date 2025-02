i terrà lunedì 3 marzo alle ore 11:00, presso la Fiera del Levante di Bari, un incontro urgente sulla crisi dello stabilimento Versalis di Brindisi e sulle ripercussioni per l’intero polo chimico e l’indotto. La riunione, convocata dal Comitato di Monitoraggio del Sistema Economico Produttivo e delle Aree di Crisi della Regione Puglia, sarà presieduta dal Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano.

L’appuntamento si inserisce in un quadro di profonda incertezza per il comparto industriale pugliese, che sta affrontando una fase di transizione complessa. La dismissione di Versalis si aggiunge ad altre situazioni critiche, come la riconversione delle aree ex Enel a Cerano, le difficoltà del settore automotive e le problematiche legate all’ex Ilva e a Leonardo a Taranto. La preoccupazione è che queste crisi possano trasformarsi in emergenze permanenti, con gravi conseguenze per il tessuto economico e occupazionale della regione.

All’incontro del 3 marzo parteciperanno le organizzazioni sindacali confederali e di categoria, le RSU dei lavoratori e le istituzioni locali, con l’obiettivo di elaborare un pacchetto di proposte condivise da presentare al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione dell’incontro con il Presidente Emiliano previsto per il 5 marzo.

“L’ascolto e il confronto con tutte le parti coinvolte sono essenziali per gestire questa fase senza tensioni e conflitti, ma con soluzioni concrete che garantiscano occupazione sicura e stabile, nel rispetto della salute e dell’ambiente”, ha dichiarato il Presidente del Comitato SEPAC, Leo Caroli.

L’incontro del 3 marzo rappresenta dunque un momento cruciale per delineare il futuro della chimica pugliese e limitare gli effetti della crisi industriale dai risvolti drammatici per l’intero territorio.