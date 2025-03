Importante incontro ieri presso la Regione Puglia convocato dal presidente della task force LEO CAROLI, alla presenza dell’Ass. Regionale Triggiani con delega alle crisi industriali, del Presidente della Regione Puglia Emiliano, delle istituzioni locali brindisine, rappresentate dal Sindaco di Brindisi Marchionna e il Presidente della Provincia Matarrelli e dal Consigliere Provinciale Lino Luperti e tutte le organizzazioni sindacali con le loro R.S.U. aziendali.

L’intervento di apertura del presidente per la task force occupazionale ha evidenziato la preoccupazione per l’assenza di un piano industriale nazionale, che di fatto non garantisce continuità produttiva e occupazionale nel territorio regionale in settori strategici come il SIDERURGICO , ENERGETICO , CHIMICO legato all’abbandono della chimica di base con la prevista ed imminente chiusura del cracking da parte da parte di Eni Versalis nel petrolchimico brindisino.

Questa situazione solleva una questione fondamentale: che ruolo devono giocare gli asset strategici in settori chiave come l’energia, la chimica e la siderurgia in Italia? Questi settori sono cruciali per l’economia nazionale, e il governo ha una responsabilità decisiva nel pianificare e orientare le politiche industriali per garantire non solo la sostenibilità economica ma anche quella ambientale e sociale.

Le istituzioni presenti al tavolo hanno ascoltato i partecipati interventi delle organizzazioni sindacali, nella quale hanno sottolineato la gravità di una desertificazione ed una situazione occupazionale che non ha precedenti in questo territorio, invitando il presidente e le istituzioni a farsi carico delle tematiche poste.

il presidente della regione Emiliano prendendo atto di quanto appreso ha inteso sottolineare la vicinanza delle istituzioni presenti al tavolo, informandoci di aver già ricevuto a seguito di una sua precisa nota inviata al ministero, l’invito del ministro Urso per incontrarlo il 5 marzo, per meglio esplicitare le criticità che la transizione energetica e la decarbonizzazione stanno portando nella nostra regione ed in particolare su Brindisi e Taranto.

Vive preoccupazioni sono emerse da parte delle istituzioni sulla questione Eni versalis alla luce delle confermate voci di una fermata di impianto entro il mese di marzo.

Il presidente Emiliano ha tenuto a precisare anche a nome del sindaco di brindisi e del presidente della provincia, che per quanto riguarda il petrolchimico, intende chiedere al ministro di convocare urgentemente un tavolo ministeriale a stretto giro, possibilmente entro la prossima settimana per cercare di giungere ad un protocollo di intesa istituzionale che metta in garanzia i livelli occupazionali dei diretti ed in particolare dell’indotto ed avere maggiori elementi sugli investimenti previsti sulla gigafactory sino ad oggi considerati abbastanza nebulosi.

i Segretari Territoriali di Brindisi Massimo Pagliara(CISAL) , Davide Sciurti ( Fismic CONFSAL) , Damiano Flores ( UGL. ) dichiarano

“apprezzamento per l’impegno e lo sforzo del Presidente della Regione Emiliano che con le istituzioni locali brindisine hanno inteso ascoltare la voce di tutti, ed alla luce delle dichiarazioni conclusive del presidente, nella quale si impegna ad interloquire con il Ministro URSO , per rappresentare uno scenario industriale in puglia in gravissima crisi , tutti i presenti hanno ritenuto di dare il massimo supporto sindacale” affinché giunga forte a Roma un messaggio chiaro della unità territoriale.

Pagliara Massimo – CISAL

Sciurti Davide – CONFSAL/FISMIC

Flores Damiano – UGL