L’ultimo appuntamento del cartellone realizzato in collaborazione con Puglia Culture va in scena mercoledì 15 aprile al Teatro Kennedy: una commedia brillante tra satira politica e colpi di scena.

Fasano – Si avvia alla conclusione la Stagione Teatrale 2025/26 del Comune di Fasano. L’ultimo atteso appuntamento della rassegna, organizzata in collaborazione con il circuito regionale Puglia Culture, vedrà protagonista uno dei volti più amati del teatro e della televisione italiana: Enzo Iacchetti.

Mercoledì 15 aprile, alle ore 20:30, il sipario del Teatro Cinema Kennedy si alzerà su “Buongiorno, Ministro!”, una commedia frizzante e ricca di ritmo che vede al fianco di Iacchetti la talentuosa Carlotta Proietti.

Scritto dal celebre drammaturgo spagnolo Jordi Galcerán (già autore del successo internazionale Il metodo Grönholm), lo spettacolo racconta le peripezie di un ex ministro travolto da uno scandalo di corruzione. Proprio quando l’uomo sembra aver perso tutto, l’irruzione imprevista di una venditrice porta a porta e della sua bizzarra famiglia trasformerà una tragedia personale in una girandola di situazioni paradossali ed esilaranti.

Il cast è completato da Ermenegildo Marciante, Elisabetta Mandalari e Gigi Palla, per la regia di Ferdinando Ceriani. Ad impreziosire l’opera sono le musiche originali del Premio Oscar Nicola Piovani, che accompagnano il pubblico in questo viaggio tra comicità grottesca e momenti di inaspettata umanità.

«Con questa commedia brillante concludiamo la rassegna di prosa 2025/26 che ha ottenuto un grande successo di pubblico – dichiara l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli –. Gli attori in scena per “Buongiorno Ministro” tesseranno la trama di una commedia che terrà il pubblico incollato alla sedia. Ho scelto di concludere la rassegna teatrale con questo lavoro perché lo ritengo molto interessante e credo sarà coinvolgente per il nostro pubblico che in genere ama le commedie ben strutturate. L’appuntamento a questo punto è per il prossimo autunno con la decima rassegna teatrale curata da questa amministrazione e siamo già all’opera per selezionare gli spettacoli più belli e carichi di significato».

La serata avrà inizio alle ore 20.30, con accoglienza in sala a partire dalle 20.00. I biglietti, con prezzi a partire da 15 euro, sono già acquistabili sia presso il botteghino del Teatro Kennedy (Via Pepe, 23) che online attraverso il circuito Vivaticket.

Ufficio Stampa

Città di Fasano