

“Apri gli occhi. La vita inizia qui.”

“I numeri non dicono bugie” (Garzanti) è il titolo del romanzo di debutto della scrittrice brindisina Claudia Mincione. L’autrice di questo nuovo volume, ricco di un racconto di oltre 300 pagine, vive a Bologna. Il suo lavoro è la comunicazione visiva, ma preferisce scrivere, una passione che nasce da lontano attraverso diari, lettere, canzoni e racconti. Le sue storie nascono da un’intensa attività onirica. Dopo tanti incubi, realizza il sogno di esordire con il romanzo “I numeri non dicono bugie”.

“Questa storia ha avuto inizio dopo un sogno” – racconta Claudia Mincione nell’intervista finale riportata sul libro – “Al risveglio ho scritto le sensazioni disturbanti e l’idea di quest’uomo che nel cuore della notte osserva il palazzo di fronte e attraverso le vite degli altri inizia a percorrere la propria. E’ stato un momento di forte immedesimazione, ero Pietro (il protagonista del racconto). Ma la storia era ancora nebulosa. Nel frattempo ho scritto altro, ho studiato, finchè non ho sentito di essere pronta a raccontare la sua storia. Si è snocciolata da sola, come una sorta di possessione che mi ha fatto mollare tutto il resto”.

“I numeri non dicono bugie” è un romanzo toccante e universale che invita a riflettere su cosa significhi davvero crescere e trovare posto nel mondo. Le pagine conducono nella mente di Pietro, un bambino di sette anni, intelligente e già troppo adulto rispetto alla sua età. L’autrice scava nella psiche umana esplorando i meccanismi psicologici che un bambino sviluppa per proteggere se stesso e chi ama. “I numeri non dicono bugie” è un racconto pieno di metafore e simboli, luci e ombre, e desiderio di riscatto. Claudia Mincione racconta le lotte quotidiane che molte famiglie sono costrette ad affrontare. Sono lotte silenziose e spesso inascoltate, dalle quali traspare sempre un bagliore di luce e di speranza. Una storia intensa e profonda che insegna a non arrendersi mai.

MARCO GRECO