Lo scorso anno il Sindaco Giuseppe Marchionna liquidò la partita degli eventi estivi con la frase infelice “Tanto Brindisi ha il mare…”. Quest’anno siamo curiosi di sapere cosa si inventerà il primo cittadino. A maggio quasi concluso, infatti, non si hanno notizie dell’organizzazione di un calendario di eventi estivi. Un fatto gravissimo, soprattutto se si considera che fino a qualche anno fa per l’organizzazione di un programma si coinvolgevano tutte le associazioni e le commissioni consiliari per proposte e suggerimenti.

E invece c’è il silenzio generale. A meno che non si stia discutendo di questo argomento in qualche stanza, al riparo da coinvolgimenti dell’assessore alle Attività Produttive, di consiglieri comunali e della città.

Del resto, è quello che è già accaduto durante il Vinitaly quando a sorpresa è stato annunciato lo svolgimento del nuovo “Negroamaro Wine Festival”. Il tutto, senza uno straccio di delibera e senza alcuna condivisione.

Sta accadendo la stessa cosa per tutto il resto?

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali