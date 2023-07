Mercoledì 12 luglio va in scena il primo appuntamento presso il Castello di Carovigno che si inserisce nel programma “Estate in Castello”, promosso e coordinato dall’Associazione Le Colonne, ente gestore del maniero, sotto l’egida del Comune di Carovigno. Questo evento è l’occasione perfetta per trascorrere una serata all’insegna dei misteri e della storia, immergendosi nella vita segreta del maniero. L’iniziativa dal titolo “La vita segreta del castello tra storia e misteri” è dedicata a tutti gli amanti del passato e dell’ignoto. Ogni castello cela una storia da raccontare e proprio questo sarà il tema portante della serata. Una guida della associazione condurrà i visitatori attraverso storie, aneddoti e testimonianze, mentre un rappresentante del G.I.A.P (Gruppo indagini attività paranormali) di Roma sarà presente per valutare la presenza di una serie di anomalie all’interno del castello. Un’opportunità per scoprire il lato oscuro e affascinante di questa dimora nobiliare, immersi nell’oscurità e illuminati solo da lanterne che sveleranno il castello sotto una luce diversa.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3791092451 o inviare una mail a castellodicarovigno@gmail.com