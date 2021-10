Importanti indicazioni su come utilizzare al meglio i bonus in campo edilizio sono emerse nel corso di un convegno organizzato a Brindisi dalla F.I.M.A.A./Confcommercio.

I lavori sono stati aperti dal Presidente di F.I.M.A.A. e di Confcommercio Brindisi Anna Rita Montanaro che ha sottolineato l’importanza di una corretta informazione sulle opportunità che rivengono da un utilizzo corretto del superbonus 110% e delle altre agevolazioni introdotte dal Governo nazionale per un miglioramento del patrimonio abitativo e per generare una ripresa del comparto edilizio.

L’ing. Giovanni Errico dello studio “Engineering” ha relazionato in maniera compiuta proprio sul superbonus 110%, fornendo informazioni sui vantaggi e sui vincoli che questo strumento prevede e quindi sulla sua corretta applicabilità.

Emilio Avallone (Broker manager di Credipass), invece, si è intrattenuto sulle opportunità offerte dal nuovo fondo Consap 2021, soprattutto per gli under 36 ed in riferimento all’acquisto della prima casa.

Katiuscia Barbarossa (“Realizza”) ha parlato del “Property Finder”, la nuova figura dell’agente immobiliare il cui operato va nell’interesse dei cittadini che si apprestano ad acquistare o a vendere un immobile e qualificano il lavoro degli agenti immobiliari.

Pietro Vincenzo Murri (agente generale di Brindisi della Groupama Assicurazioni), infine, si è soffermato sulla gestione del credito di imposta, derivato dal superbonus 110%, nei confronti dei privati.

Ha fatto seguito un dibattito particolarmente partecipato durante il quale sono emersi ulteriori spunti meritevoli di approfondimento in un settore che oggi, proprio grazie agli interventi statali, è stato messo nelle condizioni di superare la fase più complessa della crisi. La Presidente Montanaro, pertanto, ha garantito l’impegno della F.I.M.A.A. a sostegno dell’intero comparto e per superare le difficoltà legate all’applicazione degli strumenti introdotti.