Mentre l’emergenza sanitaria in atto pone tutti a vivere in un atteggiamento di prudenza, vogliamo ancora con forza ribadire tutta la nostra vicinanza al personale medico e para medico per il grande impegno che li sta vedendo impegnati in queste settimane. Un impegno che stanno vivendo mettendo a servizio forze e competenze, in modo esemplare, senza inutili protagonismi. Inoltre non possiamo e non dobbiamo dimenticare di dire grazie e dimostrare la nostra vicinanza anche ai dipendenti della Sanitavervice che con il loro lavoro stanno danno il loro prezioso contributo nell’affrontare la pandemia. Oltre il dispiegamento di forze e mezzi presso il P.O. Perrino di Brindisi, altri presidi della Provincia sono stati adibiti per l’emergenza sanitaria Covid 19. Presso l’Ospedale di Ostuni, per aumentare i posti letto per i degenti affetti dalla patologia di cui sopra, sono stati sospesi i ricoveri ordinari presso i reparti di, chirurgia generale e ortopedia con le relative attività ambulatoriali. Apprendiamo con soddisfazione che il Direttore Generale della ASL Brindisi, Dott. Giuseppe Pasqualone, garantirà a breve una implementazione dell’attività di day service di chirurgia generale e ortopedia presso il PTA di Fasano. Ciò sarà possibile grazie anche alla disponibilità data dai responsabili delle U.O.S. di Chirurgia ed Ortopedia di Ostuni: Dott. Giovanni Loverre per la chirurgia generale e Dott. Giovanni Manfredi per l’ortopedia. Entrambi coordineranno le proprie equipe chirurgiche da Ostuni a Fasano con interventi chirurgici a bassa complessità, garantendo inoltre, sempre presso gli ambulatori, le prime visite, quelle di controllo e la medicazione a coloro che sono in lista di attesa per ricevere assistenza sanitaria. Si rende anche noto che il D.G per aumentare la sicurezza fra gli operatori sanitari presso il P.O. di Ostuni, ha attivato il servizio di telemedicina affinché lo scambio di informazioni cliniche tra i servizi del suddetto presidio si realizzi in maniera veloce e in massima sicurezza. In questo momento di crisi sanitaria causata dalla Pandemia da Covid è fondamentale cooperare insieme nell’affrontare le tante difficoltà che questa situazione ha generato. Come ha ricordato il Presidente della Repubblica l’altro giorno, bisogna: “…proseguire nell’impegno per contrastare e sconfiggere questa malattia così grave. Mettendo da parte partigianerie, protagonismi, egoismi, per unire gli sforzi, di tutti e di ciascuno – quale che sia il suo ruolo e quali siano le sue convinzioni – nell’obiettivo comune di difendere la salute delle persone e di assicurare la ripresa del nostro Paese”. Pertanto, questa organizzazione sindacale continuerà, in questa fase emergenziale, a garantire uno spirito di collaborazione per la salute dei malati e per poter assicurare la massima sicurezza al personale sanitario che ringraziamo ancora per il loro operato.

Luca FACECCHIA

Segretario Provinciale UIL-FPL