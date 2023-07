In data 28 agosto c.m., ho presentato un’interrogazione al Presidente della Provincia, sottoscritta anche dai colleghi del gruppo di Fratelli d’Italia, Cavaliere e Rodio, allo scopo di sollecitare – con urgenza – la messa in sicurezza della S.P. 53 Francavilla Fontana

Sava e della S. P. 52 Francavilla Fontana – San Marzano di San Giuseppe, che risultano essere, quasi quotidianamente, teatro di sinistri, anche con gravi conseguenze.

Si sottolinea che si tratta di fondamentali direttrici verso le località marittime che, in questa stagione, sono altamente trafficate.

Inoltre si considera fondamentale la realizzazione di due rotatorie agli incroci con la sp51, sia della provinciale Francavilla Fontana – Sava e sia della Francavilla Fontana San Marzano di San Giuseppe.

Di seguito l’interrogazione.

Alla c.a. del Presidente

On. Toni Matarrelli

INTERROGAZIONE

Messa in sicurezza delle strade provinciali

Premesso che:

l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 285 del 1992 dispone che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;

diverse direttrici stradali di competenza dell’Ente provinciale risultano essere altamente trafficate nel periodo estivo, in quanto rappresentano importanti vie di collegamento con la costa jonica;

in particolare, alla S.P. 53 Francavilla Fontana – Sava ed alla S.P. 52 Francavilla Fontana – San Marzano di San Giuseppe, sono teatro di sinistri, quasi quotidianamente e con gravi conseguenze;

appare al richiedente, importante mettere in sicurezza il manto stradale delle indicate vie di comunicazione, al fine di consentire il corretto transito dei veicoli;

si consideri inoltre ugualmente fondamentale, ai fini della sicurezza, la realizzazione di due rotatorie agli incroci tra la S.P. 51 e, rispettivamente, la S.P. 52 e 53. Essi risultano essere altamente pericolosi, specie in condizioni di traffico più intenso, con la conseguenza che diventa necessario ed urgente rimuovere dette intersezioni, balzate agli onori della cronaca per frequenti incidenti stradali, con la realizzazione di rotatorie più sicure;

a tal riguardo infine si ricorda l’interrogato Presidente che il gruppo di Fratelli d’Italia in data 28 febbraio 2022 presentava un ordine del giorno, accolto ad unanimità, riguardante la sicurezza stradale impegnando il Presidente e la giunta, ad avviare interventi urgenti per la messa in sicurezza e il completamento dei lavori, oggetto di procedure di affidamento, per determinate strade provinciali fra cui proprio le S.P. 52 e 53 – :

si interroga il Presidente della Provincia,

per sapere,

se siano stati varati i progetti di esecuzione di dette opere e, in caso positivo, quali siano i tempi di realizzazione concreta;

in particolare, quale sia lo stato di attuazione degli interventi di messa in sicurezza delle S.P. 52 (Francavilla Fontana – San Marzano di San Giuseppe) e 53 (Francavilla Fontana – Sava).

i Consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia.

Anna Ferreri

Luciano Cavaliere

Cataldo Rodio