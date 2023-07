Brindisi e le Antiche Strade continua la sua collaborazione con Feltrinelli Brindisi. Ecco a voi due appuntamenti estivi che si terranno nel nostro CHIOSTRO, in Via Giovanni Tarantini 35 – Ex Convento delle Scuole Pie :

– Venerdì 21 Luglio, ore 21:00 ci sarà MALIKA AYANE con il suo libro ” Ansia da felicità”, a dialogare con l’autrice la giornalista Maria di Filippo

– Domenica 23 Luglio, ore 21:00 ci sarà STEFANIA ANDREOLI con il suo libro “Perfetti o felici” a dialogare con l’autrice la Psicoterapeuta Lucia Destino

Visti i posti limitati è Gradita la prenotazione al 3881130368 ( Segreteria Brindisi e le Antiche Strade con messaggio Whatsapp recante i nominativi per la prenotazione)

Gli eventi rientrano nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti – Casa di Quartiere e di Brindisi città che legge.