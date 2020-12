Nell’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, desidero far giungere i miei più fervidi auguri di serene feste per un 2021 che sia foriero di nuove prospettive per il territorio della provincia è di pace e serenità per tutti.

In questi giorni di grandi difficoltà giungano i miei auguri anche e soprattutto a quanti sono in precarie condizioni economiche o di salute, anche a causa della pandemia.

Riuniamoci insieme ai nostri congiunti più stretti rispettando le regole che ci vengono date ed essendo consapevoli delle nostre responsabilità individuali, approfittando di questo tempo difficile per recuperare il senso dello stare insieme con i nostri affetti più cari e nell’essenzialità richiesta dal momento, in attesa di tempi migliori che noi tutti auspichiamo possano venire a breve.

A tutti i cittadini della provincia, alle Istituzioni pubbliche e religiose alle associazioni di categoria e sindacali e a quanti lavoreranno anche in questi giorni di festa per garantire a tutti un periodo di riposo in sicurezza (personale sanitario, forze di polizia vigili del fuoco), i migliori auspici per un sereno Natale è un 2021 che possa condurci verso la fine della pandemia.

Carolina Bellantoni

Prefetto di Brindisi