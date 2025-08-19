August 19, 2025
Ago 19, 2025    Posted by    news 0

La Fials di Brindisi denuncia con forza il ripetersi di episodi di furto all’interno del parcheggio dell’ospedale Perrino. Si tratta dell’ennesima conferma di una situazione ormai insostenibile, segnata da abbandono, insicurezza e totale mancanza di tutela per lavoratori e cittadini. Nonostante le nostre reiterate segnalazioni e richieste, nulla è stato fatto: nessun sistema di videosorveglianza realmente funzionante, nessun rafforzamento dei controlli, nessuna misura concreta da parte della Direzione Asl. La conseguenza è che lavoratori e utenti continuano ad essere esposti quotidianamente al rischio di subire furti o aggressioni in un presidio ospedaliero che dovrebbe invece rappresentare un luogo sicuro. Ricordiamo inoltre che la Fials aveva già interessato del problema anche il Prefetto di Brindisi, ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Un silenzio che pesa e che lascia i lavoratori ancora più soli di fronte a una condizione di pericolo quotidiano. Per questo, la Fials ribadisce con forza la richiesta di installazione immediata di un sistema di videosorveglianza efficiente; definizione di un piano sicurezza serio e attuabile; istituzione di un’area parcheggio riservata ai dipendenti, con accesso regolato tramite badge aziendale. Non siamo più disposti ad accettare silenzi e rimpalli di responsabilità. La sicurezza e la dignità dei lavoratori e dei cittadini non sono un optional. È ora che l’Asl e le Istituzioni preposte diano finalmente risposte concrete e mettano in atto le misure necessarie a tutelare chi ogni giorno lavora e accede all’ospedale Perrino.

Related Posts

Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 58 annunci di lavoro e 112 figure ricercate sul portale regionale “LavoroXTe”

Due voli dirottati da Lamezia atterrano a Brindisi: scalo pugliese si conferma sicuro e affidabile

Fasano, venerdì 22 agosto Antonio Decaro presenta il suo libro “Vicino. Fare politica insieme alle persone” 

La rassegna “Per gusto e per diletto” prosegue con Caringella e Aquila

Cisternino, atti vandalici contro strutture comunali: il sindaco Perrini presenta denuncia contro ignoti

Sabato 23 a Mesagne si presenta il libro sulla Dieta Mediterranea

No Comments

Leave a Comment