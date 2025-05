Si è conclusa l’avventura di Francesco Fasano nel celebre talent show Amici di Maria De Filippi, ma per il giovane ballerino di Carovigno, 25 anni, il palco non si spegne: al contrario, si moltiplicano le luci puntate sul suo talento.

Uscito dal programma tra gli applausi del pubblico e il rispetto della giuria, Fasano si lascia alle spalle un percorso televisivo intenso e formativo, pronto a raccogliere nuove sfide su palcoscenici ben più ampi.

Diversi contratti già firmati lo porteranno infatti a esibirsi con compagnie prestigiose in tutta Europa, con tappe già fissate in importanti capitali della danza. Non mancheranno, però, appuntamenti anche in Italia, dove il ballerino continuerà a coltivare il rapporto con il pubblico che lo ha sostenuto fin dai primi passi.

Il sogno si è trasformato in progetto. E Francesco Fasano è pronto a danzarlo fino in fondo.