Arriva un altro risultato di rilievo per il Circolo della Scherma Brindisi. Ad Ancona, nella seconda prova del Gran Prix Under 14 “Kinder Joy of Moving” di fioretto, Zwannah Richards conquista un prestigioso terzo posto nella categoria Ragazzi, confermando il suo valore ai vertici nazionali.

L’atleta di origine statunitense, allenato dal maestro Antonio Muraglia, è stato protagonista di una gara solida e brillante fin dalle prime fasi. Nel percorso verso il podio ha superato con autorevolezza Stefano Borghi del Piccolo Teatro Milano (15-3), Carlo Fiorenzo Rosso del Circolo Schermistico Cuneo (15-4), Claudio Vannuccini della Scherma Pistoia (15-3) e Gabriel Nathan Schiantarelli della Scherma Brescia (15-9).

In semifinale Richards si è arreso per 15-10 a Priyam Pugiotto del Circolo Scherma Mestre, poi vincitore della prova grazie al successo in finale su Umberto Aime della Libertas Salò (15-7). Sul terzo gradino del podio, insieme al talento brindisino, anche Alessandro Molteni della Libertas Salò.

Per Richards si tratta di una conferma importante: l’atleta bissa infatti il risultato della scorsa stagione nella stessa competizione, al termine di una prova esemplare, condotta con continuità dal girone fino alla semifinale. Un piazzamento che assume un valore ancora maggiore in vista del Campionato Nazionale Gran Premio Giovanissimi, in programma a Riccione dal 7 al 13 maggio, dove il giovane fiorettista si presenterà tra i protagonisti del ranking di categoria.

Intanto cresce l’attesa anche per gli altri atleti del Circolo della Scherma Brindisi: nelle categorie Giovanissimi/e, saranno in pedana Luigi Scotto Di Santolo, Alessandro Rodio e Carola Ruggio, anch’essi impegnati nel percorso di avvicinamento al prossimo appuntamento tricolore di Riccione.