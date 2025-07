Toraldo (Flai Cgil Brindisi): «Il diritto alla casa e al lavoro dignitoso non si costruisce senza confronto, bisogna coinvolgere le Sezioni Territoriali per Rete del lavoro agricolo di qualità è essenziale per battere i caporali anche sul trasporto».

«Siamo rimasti sorpresi e sinceramente sconcertati dall’esclusione della Flai Cgil Brindisi e delle parti sociali dall’incontro recentemente svoltosi in Prefettura, alla presenza del Commissario Straordinario del Governo Maurizio Falco, al Prefetto Carnevale, del Sindaco di Brindisi insieme alle forze dell’ordine e all’ispettorato del lavoro, che ha riguardato un tema tanto delicato quanto strategico come l’utilizzo dei fondi PNRR destinati al superamento dei ghetti e alla sistemazione abitativa dei lavoratori agricoli. Lo abbiamo appreso dai social e dalla stampa, non da una comunicazione ufficiale. Questo non è accettabile». Lo afferma Gabrio Toraldo, Segretario Generale della Flai Cgil di Brindisi.

L’incontro ha affrontato la destinazione dei 2,1 milioni di euro ottenuti da Brindisi, fondi riconosciuti al Comune per la qualità del progetto presentato sul tema dell’inclusione e dell’accoglienza dei lavoratori migranti in agricoltura. «Un risultato che accogliamo con favore – prosegue Toraldo – ma che non può prescindere da un confronto con un’informativa più completa e partecipata. Non si può parlare di integrazione, diritto alla casa e contrasto al caporalato escludendo chi da anni lavora su questi fronti in modo quotidiano e concreto. Lavoriamo da mesi alla definizione di un protocollo che affronti in modo integrato i nodi del lavoro agricolo, del trasporto e dell’abitare. Poi, quando si tratta di prendere decisioni operative, veniamo messi da parte. Così si indebolisce la credibilità del processo e si allontanano le soluzioni».

Per il sindacato è indispensabile ricondurre queste discussioni in un quadro strutturato, che abbia come riferimento istituzionale anche la Sezione territoriale della Rete del lavoro agricolo di qualità, che a Brindisi dopo una prima fase di avvio risulta bloccata, «Quella è la sede dove devono confluire tutte le valutazioni e le proposte per un lavoro etico e di qualità, e lì che si può tenere insieme l’obiettivo di costruire un lavoro agricolo dignitoso, regolato e libero dallo sfruttamento con quello di migliorare le condizioni abitative. È anche lì che si può “togliere l’acqua ai caporali”».

Toraldo insiste sulla necessità di sviluppare il progetto di Brindisi in modo coerente con gli obiettivi di legalità, qualità e integrazione. «Siamo soddisfatti che si sia previsto anche il trasporto pubblico come parte integrante del piano, ma ribadiamo che l’efficacia di questi interventi si misura solo quando diventano parte di una visione ampia, condivisa, partecipata. E partecipazione non significa solo informazione, ma coinvolgimento attivo nella progettazione e nel controllo dell’attuazione».

L’invito è rivolto direttamente all’INPS, cui la legge attribuisce il compito di convocare le Sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità. «Chiediamo che quella convocazione avvenga in tempi brevi. Serve rilanciare la Rete sul territorio, aprirla realmente alle aziende agricole del nostro territorio e incentivare la loro adesione, anche prevedendo meccanismi premiali per chi sceglie la strada della trasparenza e della legalità. Non si può più rimanere fermi. La legalità va organizzata, non solo invocata. E se vogliamo davvero garantire casa, trasporto e lavoro dignitoso ai braccianti – italiani e stranieri – dobbiamo costruire modelli alternativi credibili. I caporali prosperano dove c’è frammentazione e silenzio. Noi vogliamo fare esattamente l’opposto».

Il segretario Flai Cgil conclude con fermezza: «La nostra non è una polemica sterile, ma una rivendicazione di metodo. Siamo disponibili al confronto, come sempre. Ma pretendiamo che quel confronto sia vero, trasparente e alla pari. Perché l’inclusione non si scrive nei documenti: si pratica, ogni giorno, insieme».

Gabrio Toraldo

Segretario Generale

Flai-Cgil Brindisi