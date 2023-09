Dalla FP CGIL BRINDISI Auguri di Buon Lavoro al nuovo management ASL Brindisi, ma è il momento di invertire la rotta subito.

Segno evidente di discontinuità le nuove nomine del management della Asl Brindisi ora completate. Con il Direttore Generale Maurizio De Nuccio, già operativo il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli e la direttrice amministrativa Loredana Carulli ed a loro la Fp CGIL Brindisi augura buon lavoro, con l’evidente sollecitazione che è il momento di invertire la rotta subito. Inutile ribadire lo stato in cui versa il nostro territorio, che difenderemo l’articolo 32 della costituzione facendo proposta e protesta se occorre, vanno ristabilite relazioni sindacali sane e la politica non si parli sulla politica come avvenuto in questi ultimi tempi. Siamo disponibili a dialogare in qualsiasi modalità di confronto ribadendo il nostro no alle chiusure e un rigoroso si all’ implementazione di servizi e di personale. La nostra Asl ampiamente penalizzata merita di rifiorire e di rivitalizzare le eccellenze del nostro territorio, senza nessuna discriminazione ed al pari degli altri territori pugliesi. Saremo depositari delle nostre piattaforme anche a questa nuova classe dirigente certi che con pragmatismo e sollecitudine ora è il momento di cambiare il destino della salute delle persone di questo territorio e delle persone che si prendono cura delle persone a Brindisi.

FP CGIL BRINDISI:

LA SEGRETARIA PROVINCIALE CHIARA CLEOPAZZO

IL COORDINATORE DI AREA MEDICA LUCA GHEZZANI

IL COORDINATORE DI COMPARTO FRANCESCO POLLASTO