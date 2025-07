La FP CGIL Brindisi torna a denunciare una condizione strutturale ormai insostenibile all’interno del Presidio Ospedaliero “Perrino”.

Nella giornata odierna, è stata segnalata l’interruzione di una seconda colonna di condizionamento, con gravi ripercussioni sull’U.O. di Ortopedia. In particolare, risultano inagibili le stanze situate dal primo al decimo piano dell’ala sovrastante il Pronto Soccorso, a causa delle temperature elevate e dell’impossibilità di garantire un minimo comfort ambientale.

Lo stesso primario, in accordo con il coordinatore infermieristico, ha dovuto disporre la chiusura progressiva di tre stanze di degenza. L’ambulatorio posto al primo piano risulta anch’esso privo di climatizzazione, così come l’intera colonna.

Situazioni analoghe sono state riferite anche in Stroke Unit, Subintensiva di Neurologia, Pneumologia e altri reparti. Si tratta di criticità gravi, che mettono a rischio non solo la tenuta organizzativa, ma anche la qualità dell’assistenza e la dignità delle persone ricoverate.

In un contesto di emergenza climatica ampiamente prevedibile, ci appare incomprensibile la mancanza di un piano estivo strutturato da parte della ASL Brindisi.

Il paradosso è evidente: mentre in altre realtà sanitarie pugliesi si inaugurano nuove strutture, nel presidio di riferimento della provincia non si riesce nemmeno a garantire un servizio elementare come il funzionamento degli impianti di climatizzazione.

Non possiamo che esprimere preoccupazione e sconcerto per una situazione ormai ben nota, più volte segnalata dalla scrivente Organizzazione Sindacale anche alle autorità competenti, ivi compresi i NAS, e che oggi si ripropone in maniera ancora più estesa.

La situazione è a conoscenza di tutti tramite denunce formali con missive indirizzate ad ASL Brindisi ed agli organi competenti dal coordinatore alla Sanità FP CGIL Brindisi Francesco Pollasto e dal segretario Aziendale FP CGIL Brindisi P.O.Perrino Valerio Aga.

A fronte di tutto ciò, riteniamo doveroso porre una domanda netta e pubblica:

qual è la posizione di ASL Brindisi? Quali misure si intendono adottare a tutela dei pazienti, del personale sanitario e dell’utenza fragile che ogni giorno frequenta il Perrino?

La FP CGIL Brindisi non intende rimanere in silenzio né delegare ad altri la rappresentanza del disagio.

Avvieremo una mobilitazione pubblica per dare voce a operatori, cittadini e utenti, perché il nostro sistema sanitario merita interventi tempestivi e un’amministrazione presente, all’altezza delle sfide poste da un’emergenza strutturale ormai sotto gli occhi di tutti.

FUNZIONE PUBBLICA CGIL BRINDISI