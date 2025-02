Il Consiglio Comunale nella seduta di mercoledì 26 febbraio ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027.

“Il bilancio – spiega l’Assessora al ramo Eleonora Marinelli – nasce con l’obiettivo di tradurre in azioni concrete quanto previsto nel documento unico di programmazione (DUP) che racchiude l’agenda programmatica dell’Amministrazione Comunale. Nel previsionale sono contenuti gli strumenti finanziari necessari per far fronte alle esigenze di normale amministrazione e le risorse per raggiungere gli obiettivi del quinquennio di governo.”

La sezione più cospicua è rappresentata dagli investimenti che racchiude le risorse necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche. In totale si tratta di 37 milioni di euro, con circa 16 milioni di euro di nuove entrate legate a finanziamenti ottenuti, che saranno utilizzati per ultimare i cantieri come il recupero dell’ex mercato coperto, del Palazzo del Sedile, i nuovi asili in via Bilotta e via Zullino, la mitigazione del rischio idraulico nel quartiere Musicisti, gli interventi di messa in sicurezza dell’ex discarica di Feudo Inferiore. A questi si aggiungono nuovi cantieri, tra cui spiccano l’abbattimento delle barriere sensoriali in Biblioteca Comunale, gli interventi per i Giochi del Mediterraneo previsti per lo stadio ed il palazzetto con la creazione di due nuove aree parcheggio e l’area mercatale.

“La capacità di attrarre finanziamenti – prosegue l’Assessora Marinelli – ci consente di proseguire gli interventi di rigenerazione e rifunzionalizzazione dei beni comunali, ma anche di offrire servizi innovativi per il sociale come nel caso del progetto di cohousing nel quartiere San Lorenzo. Sono tutti tasselli fondamentali per poter programmare il futuro della nostra comunità”

I numeri attestano in generale una condizione economica sana con entrate correnti stimate in circa 28 milioni di euro provenienti prevalentemente dai tributi e utilizzabili soprattutto per la spesa corrente. Quest’ultima voce, che abbraccia una pluralità di servizi che spaziano dalle manutenzioni all’erogazione dei servizi, consente lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione. Nella destinazione delle risorse ha avuto un peso determinante la necessità di rispondere ad una domanda crescente di servizi sociali dovuta al venire meno per volontà del governo nazionale di alcuni strumenti di protezione sociale come il reddito di cittadinanza. Per rispondere a queste nuove esigenze in bilancio sono state previste misure di protezione sociale con un aumento del contributo all’Ambito Territoriale Br3 che passa da 450 a 950 mila euro, la conferma del contributo per gli affitti (150 mila euro) e per le fragilità economiche.

“Il bilancio – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – è un momento fondamentale della vita amministrativa. I numeri testimoniano in maniera chiara l’impronta di sviluppo che intendiamo dare alla Città puntando su opere pubbliche, innovazione urbanistica e servizi. Questa manovra è caratterizzata anche dalla volontà di sostenere le famiglie in difficoltà. Proseguiremo nella ricerca di nuove fonti di finanziamento per realizzare quanto abbiamo previsto nel DUP.”

Comune di Francavilla Fontana