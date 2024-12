Nelle scorse ore l’ufficio urbanistica ha ricevuto la versione definitiva della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), documento essenziale per il Piano Urbanistico Generale.

“Il traguardo del PUG – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – è ormai ad un passo. La VAS appena redatta è un atto imprescindibile che ci consente di tornare in Regione con la documentazione completa e con tutti gli adeguamenti richiesti nel corso della conferenza dei servizi cui abbiamo partecipato insieme a Nicola Lonoce nel dicembre del 2022. L’adozione di questo strumento ci consentirà di intraprendere un percorso di sviluppo sulla base di un disegno ben strutturato e con obiettivi di lungo periodo capaci di integrare le esigenze economiche e la valorizzazione del territorio.”

La VAS, che è stata redatta sulla base del PUG così come modificato a seguito della conferenza dei servizi del dicembre del 2022, contiene la verifica delle interferenze generate dal piano urbanistico generale con l’ambiente. Il metodo utilizzato ha previsto l’individuazione e l’utilizzo di indicatori che consentono il monitoraggio dell’efficacia e della sostenibilità delle scelte operate in fase di pianificazione prevedendo, laddove necessario, proposte con scenari alternativi.

Il PUG affronta alcuni nodi di carattere ambientale che riguardano, in particolare, la riqualificazione del Canale Reale, la gestione della risorsa idrica, le problematiche della pericolosità idraulica, la trasformazione in APPEA (Area Produttiva paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzata) della zona ASI, l’adeguamento della viabilità statale e provinciale con il completamento dell’anello sud e l’adozione di criteri qualitativi per l’installazione delle FER (Fonti Energetiche Rinnovabili).

“La VAS – conclude l’Assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi – ci offre una preziosa doppia prospettiva sullo sviluppo e l’ambiente. Il PUG, così come modificato a seguito della conferenza dei servizi del 2022, tiene conto dell’andamento demografico, economico e sociale con l’obiettivo di proteggere un territorio che presenta delle fragilità legate ad un uso del suolo che spesso si è dimostrato eccessivo. Stiamo lavorando per dotare la Città di un piano urbanistico capace di guidarci nelle scelte future.”

La VAS, dopo una verifica da parte dell’Ufficio Urbanistica, sarà trasmessa alla Regione Puglia insieme alle tavole aggiornate del PUG. Dopo il via libera di quest’ultima il Piano Urbanistico Generale tornerà in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva.