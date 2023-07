Il Sindaco Antonello Denuzzo ha convocato per martedì 4 luglio alle 16.00 il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana.

L’Assise cittadina, che sarà presieduta dal Consigliere anziano Maurizio Bruno, si riunirà per la prima volta dopo le consultazioni amministrative dello scorso 14 e 15 maggio. La seduta prevede una serie di adempimenti obbligatori che consentiranno al Consiglio Comunale di entrare nel pieno delle proprie funzioni.

L’ordine del giorno prevede la trattazione dei seguenti punti:

1. Consultazioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 per la elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale. Verifica condizione dei Consiglieri eletti e subentranti – Convalida;

2. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 c.3 lettera b) del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

3. Elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 c.3 lettera b) del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

4. Giuramento del Sindaco ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 c.4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

5. Comunicazione del Sindaco in merito alla nomina dei componenti della Giunta Comunale e delle relative deleghe assegnate e presentazione al Consiglio Comunale delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

6. Elezione della Commissione Elettorale Comunale ai sensi dell’art. 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

7. Nomina Presidenti delle Commissioni Consiliari ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari;

8. Nomina componenti Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari ai sensi dell’art. 13 della Legge n°287 del 10/04/1951 così come modificato dall’art. 3) della Legge n°405 del 05/05/1952.

Nell’ipotesi in cui non si raggiunga la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri per l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale e/o del Vicepresidente del Consiglio Comunale, la seduta sarà aggiornata a mercoledì 5 luglio alle ore 16.00 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 c.3 lettera b) del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

2. Elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 c.3 lettera b) del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

La seduta potrà essere seguita in diretta streaming e in differita radiofonica su Radio AntennaSud.

Comune di Francavilla Fontana