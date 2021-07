Giovedì 29 luglio alle 21.00 nell’Anfiteatro della Villa Comunale sarà in scena lo spettacolo “Omaggio al Teatro classico” della Compagnia il Sipario.

L’appuntamento, con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana, è realizzato in collaborazione con Rete Imprese Villa Franca.

Lo spettacolo è suddiviso in due parti. In apertura ci sarà la messinscena dell’atto unico “La Patente” di Luigi Pirandello. La vicenda è incentrata sul personaggio di Rosario Chiarchiaro considerato in paese uno iettatore. Consapevole di questa diceria, pretende il rilascio di una “patente” che trasformi questa infamia in un lavoro. Recatosi in tribunale il giudice si rifiuta non solo di concedere il documento, ma è anche disposto a dargli ragione contro i comportamenti scaramantici nei suoi confronti usati dal figlio del sindaco e da un assessore. Un evento imprevedibile farà crollare le certezze razionali del giudice e cambierà il destino di Chiarchiero.

Sulla scena ci saranno Alfonso Trisolino, Rosario Nicoletti, Valentina Andriulo e Alessandro Eletto.

La seconda parte dello spettacolo prevede la declamazione di alcuni brani tratti dai grandi classici del teatro.

Giuseppe Maggi e Mada Lopalco proporranno “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello, Licia Galasso “La moglie ebrea” di Bertolt Brecht, Vincenzo Sciurti “Enrico IV” di Luigi Pirandello, Ilaria Lombardi “Il Gabbiano” di Anton Cechov, Nadia Pichero “Lettera a Lietta” di Luigi Pirandello, Leda Liso “La Locandiera” di Carlo Goldoni, Tonino Di Punzio “L’uomo dal fiore in bocca”.

La regia dello spettacolo è di Tani Roma.

La partecipazione del pubblico è consentita nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio.

Comune di Francavilla Fontana