Giovedì 3 agosto alle 19.00 a Castello Imperiali nuovo appuntamento con la rassegna “Lei non sa chi sono io – Storie e autori al Castello” con protagonista Sergio Rizzo che dialogherà nel corso della serata con Vincenzo Sardiello.

Al centro dell’incontro, cui prenderanno parte il Vicesindaco Domenico Attanasi e l’Assessora allo spettacolo Numa Ammaturo, ci sarà il libro “Il Titanic delle pensioni. Perché lo stato sociale sta affondando” (Solferino).

Correva il 1992 quando il governo di Giuliano Amato prese atto che il sistema pensionistico rischiava di fare crac. Da allora, invece, ogni governo ha fatto di tutto per mettere a rischio la sostenibilità della previdenza, mentre l’aumento dei posti di lavoro, l’unico vero antidoto, è rimasto pura propaganda elettorale. Il risultato è che già ora i contributi di chi lavora non riescono a coprire l’intera spesa. Il numero delle pensioni pagate è ormai pari al numero dei lavoratori attivi. E il buco si allarga sempre di più anche a causa di dinamiche demografiche preoccupanti. Stime ottimistiche dicono che nel 2046 la voragine delle pensioni arriverà a 200 miliardi. Una somma superiore all’intero gettito Irpef. Lo scenario è terribile: se non si interviene in modo serio, fra vent’anni i soldi per pagare le pensioni non ci saranno più.

Sergio Rizzo ha lavorato in particolare per il “Corriere della Sera”. Nel 2007 ha pubblicato La casta (scritto con Gian Antonio Stella), che con oltre 1.200.000 di copie vendute e ben 22 edizioni è stato uno dei libri di maggior successo del 2007. Del 2008 un altro titolo scritto con Stella: La deriva. Perché l’Italia rischia il naufragio (sempre edito da Rizzoli). Sempre per la casa editrice Rizzoli nel 2009 esce Rapaci. Il disastroso ritorno dello Stato nell’economia italiana, nel 2010 La cricca. Perché la Repubblica italiana è fondata sul conflitto di interessi, e nel 2011 torna a collaborare con Stella per Vandali. L’assalto alle bellezze d’Italia e, successivamente, per Licenziare i padreterni. L’Italia tradita dalla casta. Tra le pubblicazioni di Feltrinelli si ricordano: Da qui all’eternità. L’Italia dei privilegi a vita (2014), Il facilitatore (2015), La repubblica dei brocchi (2016), Il pacco. Indagine sul grande imbroglio delle banche italiane (2018), 02.02.2020. La notte che uscimmo dall’euro (2018), La memoria del criceto. Storie da un paese che dimentica (2019) e Riprendiamoci lo stato (Feltrinelli, 2020).

L’incontro è organizzato in collaborazione con il Mondadori Point di Copertino.

Ingresso libero.

Comune di Francavilla Fontana