Migliaia di bambini, donne, anziani e uomini ogni giorno varcano i confini dell’Ucraina per cercare rifugio e protezione. Le associazioni che si stanno occupando della loro prima accoglienza hanno segnalato l’urgenza di procurarsi coperte e sacchi a pelo.

L’Amministrazione Comunale sta promuovendo una campagna di raccolta di questi beni per fornire un aiuto concreto e immediato alla gente in fuga dalla guerra.

Lunedì 28 e martedì 29 marzo dalle 9.00 alle 12.00 sarà attivato un punto di raccolta per le donazioni di coperte e sacchi a pelo presso la sede della Croce Rossa in via Suor Antonietta Zullino (ex Laboratorio Urbano).

Il materiale raccolto sarà affidato al gruppo Volunteers dello stabilimento Avio Aero di Brindisi che in queste settimane ha attivato la propria rete aziendale per far arrivare gli aiuti direttamente nello stabilimento di Polska in Polonia.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 0831820409, 0831820724, 0831820402.

Francavilla Fontana