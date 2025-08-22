Il Freedom Jazz Festival young wild jazz si prepara a chiudere in grande stile l’edizione estiva 2025. L’appuntamento è per sabato 23 agosto, a partire dalle ore 21:00 in Piazza Orsini del Balzo a Mesagne, con il concerto a ingresso gratuito della “Freedom Extensive”, l’ensemble diretto da Giovanni Falzone, visionario trombettista e compositore, dopo una residenza artistica di tre giorni. L’orchestra è composta da oltre 20 talentuosi musicisti pugliesi, selezionati per la loro capacità di fondere improvvisazione, virtuosismo e passione. L’evento si preannuncia come un live unico. Il pubblico sarà parte di un vero e proprio viaggio sonoro, in cui il jazz incontrerà molteplici forme di espressione, grazie alla chimica e al talento di ogni singolo musicista sul palco.

A impreziosire la performance sarà la partecipazione di Aldo Di Caterino, che con i suoi virtuosismi al flauto aggiungerà un tocco di magia allo spettacolo. La serata non sarà solo un concerto, ma una celebrazione della musica come forma di libertà ed emozione, un’occasione per vivere un’esplosione di groove e improvvisazione sotto le stelle, in un viaggio sonoro che chiude in bellezza l’estate jazz a Mesagne, un evento nell’evento che ha caratterizzato la programmazione dell’Amministrazione comunale.

La nona edizione estiva del Freedom Jazz Festival, un evento musicale di respiro internazionale, è stata organizzata da Lydian aps in collaborazione con il Comune di Mesagne e con lo Springtime Jazz Festival. Il progetto è stato realizzato grazie al supporto di SIAE “Per chi crea”, al sostegno del Ministero della Cultura (MIC) e della Regione Puglia – Luoghi Comuni. Il festival, punto di riferimento per il jazz creativo e contemporaneo nel Sud Italia, si è articolato in due rassegne concertistiche e altrettante residenze artistiche, coinvolgendo giovani musicisti, orchestre e special guest di rilievo internazionale.