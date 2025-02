“Apprendiamo dagli organi di informazione che la Polizia di Stato ha individuato nel giro di poche ore l’autore del furto perpetrato ai danni di un esercizio commerciale di Mesagne e di un edificio scolastico di Latiano. Il tutto, insieme al recupero della merce rubata che è stata restituita al commerciante ed alla scuola. Siamo di fronte ad un segnale importante che le forze dell’ordine – in questo caso la Polizia di Stato – hanno dato alla società civile della provincia di Brindisi che può contare, in maniera sempre più evidente, sull’azione dello ‘Stato’ rappresentato in questo territorio dal Prefetto Luigi Carnevale e da chi lavora per assicurare tranquillità ai cittadini ed agli operatori economici. Per tutto questo, rivogliamo un sentito ‘grazie’ a nome dei commercianti”.

Lo afferma il Presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo.