Negli ultimi giorni sono stati emessi dal Questore di Brindisi, Annino Gargano, sei provvedimenti di fogli di via dal territorio provinciale a carico di altrettante persone che si sono rese responsabili di reati consumati o tentati nella provincia.

In particolare, alcuni provvedimenti hanno riguardato soggetti sorpresi a commettere furti all’interno di centri commerciali che, dopo essere stati scoperti e conseguentemente deferiti all’autorità giudiziaria, non risultando residenti in ambito provinciale, sono stati allontanati con divieto di ritorno.

Ulteriormente, in altre circostanze, a seguito di controlli effettuati in orari notturni da parte delle Forze di Polizia e verificata l’anomala presenza di altri individui che, senza giustificato motivo, si aggiravano in aree ove erano stati registrati furti in abitazioni, verificato il loro pregresso criminale, sono stati anch’essi colpiti dal provvedimento di foglio di via.

Analoghi controlli effettuati in aree industriali, hanno consentito l’individuazione di soggetti che, non riuscendo a dare contezza della loro presenza, in relazione alle circostanze di tempo e luogo, sono stati obbligati a lasciare il territorio.

I provvedimenti emessi, si aggiungono ai numerosi altri già adottati negli ultimi mesi e costituiscono un importante azione di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di criminalità, soprattutto di tipo predatorio, realizzata con approfondite istruttorie della Divisione Anticrimine della Questura.