Si è svolta presso le Tenute Lu Spada l’assemblea annuale dell’Associazione “Brindisi Vola a Canestro” per deliberare alcune variazioni dello statuto e nominare il nuovo consiglio direttivo per il triennio 01-7-2023/30-6-2026.

Tutti i soci presenti hanno espresso la piena volontà di continuare a supportare la New Basket Brindisi sponsorizzata Happy Casa Brindisi con lo stesso impegno e la passione di sempre. La società del presidente Nando Marino è una eccellenza della nostra terra e si appresta a disputare la dodicesima stagione consecutiva nella Lega A di basket confermandosi come una realtà consolidata nel palcoscenico cestistico nazionale.

La nostra Associazione, nata nel 2014, si adopererà a promuovere e finanziare quei progetti utili per la città come già fatto per il ripristino del campo di basket del Parco Cesare Braico e sarà sempre aperta a tutti coloro che vorranno far parte della nostra “squadra”.

Al termine della riunione l’assemblea – all’unanimità – ha nominato il nuovo consiglio direttivo che sarà cosi composto :

Presidente Gabriele Perna,

Vice Presidente Mario Tundo,

Segreteria/Tesoriere Stella Summa

Consiglieri Leo Rizzo, Diego Signorile, Ezio Taveri, Franco Tomei.

I soci tutti nell’augurare buon lavoro al nuovo direttivo esprimono ringraziare il dott. Franco Tomei per il proficuo ed appassionato lavoro svolto nel precedente triennio sotto la sua guida.

Ufficio Comunicazione Brindisi Vola a Canestro