A seguito del protocollo di sicurezza emanato dalla Lega Basket di Serie A, studiato insieme ad una commissione scientifica appositamente costituita, si comunica che in occasione di gara 1 e gara 2 della semifinale playoffs Happy Casa Brindisi-Virtus Segafredo Bologna sarà consentito l’accesso a un numero massimo di spettatori pari al 15% della capienza totale della struttura.

L’ingresso è riservato alle persone in possesso di:

-certificazione che dimostri l’esecuzione di un test rapido negativo nelle 48 ore antecedenti l’evento;

-certificazione che attesti il completamento della procedura di vaccinazione;

-certificazione che mostri la guarigione dal Covid-19 in epoca non antecedente a sei mesi.

Tale documentazione dovrà essere obbligatoriamente fornita al personale preposto all’ingresso del palasport.

IL PROGRAMMA

GARA 1 SEMIFINALE

Happy Casa Brindisi vs Virtus Segafredo Bologna

Domenica 23 maggio ore 20:45 @PalaPentassuglia

GARA 2 SEMIFINALE

Happy Casa Brindisi vs Virtus Segafredo Bologna

Martedì 25 maggio ore 20:45 @PalaPentassuglia

Seguendo le indicazioni del protocollo stilato, la disponibilità del PalaPentassuglia è pari a n.535 posti a singolo evento, di cui n.35 ticket saranno a disposizione prioritaria dei club di tifo organizzato.

La restante disponibilità n.500 posti saranno disponibili contestualmente per gara 1 e gara 2 a partire dalle ore 16:30 di mercoledì 19 maggio 20201 con le seguenti priorità:

MODALITÀ DI ACQUISTO PER GARA 1 E GARA 2

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 20:30:

-Associazione ‘Brindisi Vola a Canestro’ : 2 ticket per ogni quota associativa per gara 1 e gara 2 presso il New Basket Store e la sede societaria in Contrada Masseriola.

GIOVEDÌ20 MAGGIO DALLE ORE 09:30 ALLE 20:30:

– Premium Member: 1 ticket per ogni sottoscrizione per gara 1 e per gara 2 esclusivamente presso il New Basket Brindisi.

Presentare obbligatoriamente la tessera member al personale dedicato.

DA VENERDÌ 21 MAGGIO:

-vendita libera per gara 1 e gara 2 online sul portale vivaticket e presso il New Basket Store qualora vi fosse ancora disponibilità (previa comunicazione sui canali ufficiali societari).

I PREZZI PER GARA SINGOLA

-parterre: €90 (in ogni ordine di posto tra quelli disponibili)

-settore superiore: €50 (in ogni ordine di posto tra quelli disponibili)

PROCEDURE DI ACQUISTO PER GARA 1 E GARA 2

Tutte le procedure si svolgeranno presso il New Basket Store di Corso Garibaldi, 29. Orari di apertura dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:30; domenica mattina 10:00-12:00 (qualora vi fosse disponibilità di biglietti).

In osservanza ai protocolli anti assembramento, i botteghini del PalaPentassuglia resteranno chiusi il giorno della partita. Non sono previsti ingressi ridotti di alcun genere e tipo

Si ricorda che qualunque tipologia di biglietto sarà nominativo e non cedibile a terzi. Al momento dell’acquisto sarà necessario indicare nome, cognome ed email di riferimento necessari per il tracciamento dei dati come previsto dal protocollo di sicurezza.

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

Il pubblico presente dovrà necessariamente osservare le normative sicurezza anti-Covid in merito all’accesso e deflusso dall’impianto e di comportamento durante l’evento sportivo:

-rispettare il posto a sedere assegnato per tutte le fasi dell’evento sportivo, anche durante l’intervallo lungo (chiusi bar e punti ristoro);

-misurazione della temperatura corporea all’ingresso;

-non è consentita alcuna coreografia sugli spalti (bandiere, striscioni o altro materiale)

-seguire i protocolli indicati per l’accesso e l’uscita dal palasport (seguirà apposito comunicato);

-indossare correttamente la mascherina per tutto il tempo di permanenza nell’impianto, si raccomanda uso di mascherine FFP2;

N.B.: per tutti coloro che hanno ordinato la t-shirt playoff ‘Qui per te’ il ritiro della stessa potrà avvenire a partire dal giorno successivo a gara 2 presso il Palasport “Elio Pentassuglia”.

Si ringrazia i tifosi per la massima collaborazione e disponibilità: #ForzaBrindisi #quiperte

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi