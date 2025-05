La Pantaleo Podio Volley Fasano pronta per i play off promozione. Un momento atteso da inizio stagione per la società fasanese e da tutti i tifosi gialloblu. A sfidare le ragazze del presidente Renzo Abete saranno le atlete della VTBCRedit Bologna vincitrici del girone C del campionato di Serie B1 femminile e vincitrici un mese fa della Coppa Italia di categoria proprio contro la Pantaleo Podio Fasano. Roster che grazie alla finale di coppa disputata proprio a Fasano hanno avuto la possibilità di conoscersi bene e testare sul campo forza e capacità delle rispettive avversarie. Play off che si disputerà sulla doppia distanza con gara di andata e ritorno ed eventuale golden set in caso di parità assoluta alla fine dei due match. Gara di andata che si giocherà sul parquet delle bolognesi grazie al miglior piazzamento delle fasanesi nella propria classifica generale, che in questo modo potranno disputare al Vigna Marina di Fasano la gara di ritorno. “È sempre un vantaggio giocare il match di ritorno dinanzi al proprio pubblico – afferma coach Paolo Totero – anche se poi in queste gare la differenza la fanno le atlete che scendono in campo. Per il resto giochiamo contro un roster che abbiamo già affrontato nella finale di Coppa Italia dove il campo ha dato ragione a loro. I play off che ci accingiamo a disputare però sono un’altra competizione con motivazioni diverse e con un pizzico di tensione emotiva in più per la posta in palio. Per questo ci prepariamo al primo round dove sarà importante mettere a frutto tutto il lavoro svolto in queste settimane e cercare di non ripetere più gli errori commessi in quella finale. Concentrazione e determinazione per una gara così alla quale tutti ambiscono ma pochi se lo possono permettere. Sarà un primo test tra due vincitrici di girone che hanno disputato un ottimo campionato, e questo ci dice che lo spettacolo sarà assicurato”. Bologna, allenato da coach Fabio Ghiselli, classificatosi prima nel girone C del campionato femminile di serie B1, con soli 3 punti di distacco nei confronti del Lasersoft Riccione Volley battuto e distanziato nella sfida decisiva disputata alla penultima giornata della regular season. Roster di grande importanza che in quel di Fasano ha saputo dimostrare il suo valore conquistando la coppa nazionale di categoria. Importante l’apporto di giocatrici come Sofia Taiani (schiacciatrice), Alma Frangipane (schiacciatrice), Nicole Tellaroli (opposto) e delle due centrali Alessia Pulliero e Camilla Neriotti. Roster ben costruito e vincitrice di un girone molto equilibrato in grado di competere con qualsiasi avversario.

Gara che si disputerà sabato 17 maggio al Palasport di Castel Maggiore con inizio alle ore 21:00 e che potrà essere seguita collegandosi https://www.twitch.tv/DiretteVolleyTeamBologna?sr=a

Direzione arbitrale affidata ai signori Davide Coppola, Chiara Maran

Giada Amatori