Ancora una volta, il Brindisi si è spento nel momento decisivo. Contro la Virtus Francavilla, l’ennesimo crollo nei minuti finali è costato altri punti pesanti, alimentando una tendenza ormai preoccupante. Nelle sole partite del girone di ritorno, i biancazzurri hanno subito sette gol nell’ultimo quarto d’ora, lasciando per strada nove punti che oggi li avrebbero tenuti fuori dalla zona retrocessione diretta.

È difficile parlare di casualità quando lo stesso errore si ripete con questa costanza. I finali di gara sono diventati un incubo per il Brindisi, tra cali di concentrazione, disattenzioni difensive e scelte sbagliate. Basti pensare ai gol evitabili subiti nei momenti chiave, come accaduto anche nello scontro diretto con il Costa d’Amalfi. Errori che pesano come macigni in una corsa salvezza sempre più complicata.

Il tempo a disposizione si riduce: otto giornate, tre scontri diretti e sette punti da recuperare. L’ultimo turno, con tutte le concorrenti ferme, era un’occasione da sfruttare, ma è stata nuovamente sprecata. Se la squadra e Ragno non cambieranno atteggiamento, l’obiettivo salvezza rischia di rimanere un miraggio. Perché nel calcio, più della fortuna, contano la lucidità e la capacità di gestire i momenti cruciali. E al Brindisi, finora, è mancato proprio questo.