Come GEV (Giovani Europeisti Verdi) Puglia, componente giovanile del Partito politico “Europa Verde”, abbiamo scelto di concludere il 2024 e accogliere il nuovo anno con due giornate di pulizia delle spiagge del litorale brindisino. Lo abbiamo fatto il 31 dicembre e il 5 gennaio insieme ad altri tesserati di Europa Verde della Provincia Brindisi, a tanti volontari di associazioni attive da tempo e a singoli volenterosi cittadini.

Siamo un gruppo ancora in crescita, perciò riteniamo fondamentale partire da gesti concreti e che, nel loro piccolo, contribuiscano a migliorare il nostro territorio. Cerchiamo di portare le tematiche ambientali e sociali nelle istituzioni, per un cambiamento concreto che parta dall’alto, ma riteniamo comunque necessario il contributo e la sensibilizzazione dei singoli e crediamo nell’importanza dei piccoli gesti quotidiani.

Per questo azioni come la raccolta dei rifiuti in spiaggia possono fare la differenza, sia per il benessere del pianeta e di chi lo abita, che per la sensibilizzazione dei cittadini.

Le tante reti e bustine di plastica che abbiamo recuperato, infatti, avrebbero molto probabilmente messo a rischio la vita di altrettanti animali. Le spiagge da cui siamo passati hanno visto, dopo la pulizia, un netto miglioramento a livello ambientale e di vivibilità. Ci auguriamo poi che le tante persone che si sono fermate a osservare e a complimentarsi per l’iniziativa si uniscano a noi la prossima volta.

Viste le condizioni in cui riversano le nostre spiagge, sarebbe di grande aiuto anche semplicemente portare con noi un sacchetto durante le nostre passeggiate al mare, raccogliendo anche solo i rifiuti che incontriamo nel nostro cammino.

Ogni rifiuto che abbandoniamo rimane in circolazione per anni, decenni, rappresentando un rischio per la biodiversità e per il pianeta. Raccogliere un rifiuto dalla spiaggia significa sottrarlo da questo pericoloso ciclo senza fine di cui siamo l’origine, ma anche la soluzione. Basta solo dare il proprio piccolo, grande contributo.

GEV (Giovani Europeisti Verdi) PUGLIA