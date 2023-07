A conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito nel Comune di Ceglie Messapica, i Carabinieri dei reparti dipendenti dalla Compagnia di San Vito dei Normanni hanno denunciato in stato di libertà tre persone.

Si tratta di:

– un 21enne, per porto di oggetti atti a offendere, perché è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico custodito nell’autovettura che stava guidando;

– un 31enne, per uso di atto falso, poiché è stato trovato il possesso del documento di circolazione del veicolo, che stava conducendo, contraffatto;

– un 22enne, per guida in stato di ebbrezza alcolica, poiché sorpreso alla guida del proprio veicolo con tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti;

Nello stesso servizio 6 giovani sono stati segnalati alla competete Prefettura, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Tra di essi due 16enni di Mesagne trovati in possesso di 1 spinello e 1 grammo di hashish.

Complessivamente sono stati controllati 21 mezzi e identificate 38 persone, eseguite diverse perquisizioni, controllati alcuni esercizi pubblici ed elevate contravvenzioni al Codice della Strada.